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Yaşlılar Haftası'nda Mesaj

Yaşlılık Platformu, yaşlılara yönelik duyarlılık ve destek vurgusu yaptı, Haftalarını kutladı.

18.03.2025 11:48
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Yaşlılık Platformu tarafından 'Yaşlılar Haftası' kapsamında yayımlanan mesajda "Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına duyarlı, hak temelli yaklaşım misyonu ile çalışmalarını sürdüren Yaşlılık Platformu olarak, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimizle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyoruz" denildi.

Yaşlılık Platformu 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Platform tarafından yayımlanan mesajda tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası kutlanırken aile yapısının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve yaşlı bireylerin aile içindeki rollerinin desteklenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

"65 yaş üstü birey sayısının, 2050 yılında 1,6 milyara ulaşması beklenmektedir"

Dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla artmakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, " Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 833 milyon olan 65 yaş üstü birey sayısının, 2050 yılında 1,6 milyara ulaşması beklenmektedir. Yaşlılık, biyolojik bir süreç olmanın ötesinde, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerden de etkilenen karmaşık bir dönemdir. Bu süreçte, yaşlı bireylerin bağımsız, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak günümüzde yaşlılar, ekonomik, sağlık, sosyal ve hukuki açılardan çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve hızla değişen dünyaya uyum sağlamakta güçlük çekmekte, hak ettikleri kaliteli yaşam standartlarını elde edememektedirler. Birleşmiş Milletler'in 'Onurlu Yaşlanma: Dünya Genelinde Yaşlı Bireyler için Bakım ve Destek Sistemlerinin Güçlendirilmesinin Önemi' olarak belirlediği temada yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına saygı gösterilen, destekleyici bir ortamda onurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak sistemlerin güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

" Sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimizle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyoruz"

Yaşlıların toplumda önemli bir yere sahip olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde 2025 'Aile yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda, aile yapısının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve yaşlı bireylerin aile içindeki rollerinin desteklenmesi, toplumsal bütünlüğümüz için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda yaşlı bireylerin bağımsız, aktif ve sağlıklı olmaları için bakım ve destek sistemlerinin güçlendirilmesinin ve onları destekleyici fiziksel ve sosyal ortamların oluşturulmasının, ailenin güçlenmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın sağlanmasının gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan, siyasi otoritelerin yaşlıların daha aktif, bağımsız ve mutlu bir yaşam sürmelerini mümkün kılacak yasal ve yapısal değişikliklere öncelik vermesi elzemdir. Sosyal güvenlik sisteminin, öncelikle ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı kapsayacak şekilde ivedilikle genişletilmesi, onların birçok sorununu ortadan kaldıracaktır. Değişen sosyoekonomik ve demografik yapı göz önüne alınarak yürütülecek politikalar, yaşlı bireylerin toplumsal refahı, katılımı ve yaşam kalitesinin artmasına, dolayısıyla toplumun genel yaşam kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına duyarlı, hak temelli yaklaşım misyonu ile çalışmalarını sürdüren Yaşlılık Platformu olarak, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimizle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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