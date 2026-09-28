Yaşlılar Şube Müdürü Yunus Özsever, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanlığına seçildi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurulu'nda Van Şube Başkanlığına Yunus Özsever seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri de belli oldu.

İskele Caddesi üzerinde bulunan Memur-Sen Van İl Başkanlığı'ndaki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurula Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Temel, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Fikret Geyik'in yanı sıra Memur-Sen hizmet kollarının mevcut şube başkanları ile önceki dönem şube başkanları ile delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Divan başkanlığını Hikmet Bilgin'in üstlendiği genel kurulun açılışında, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Temel ve Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca birer konuşma yaptı. Açılış konuşmaları ve faaliyet ile denetim raporlarının okunup ibraz edildiği genel kurulda gerçekleşen oy kullanımı sonucunda Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelliler Daire Başkanlığı Yaşlılar Şube Müdürü olarak görev yapan Yunus Özsever Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanlığı'na seçildi. Özsever'in başkanlığındaki yönetim kuruluna ise Sebahattin Ergenç, Şabettin Akkuş, Şerif Bilgin ve İbrahim Tektaş şube başkan yardımcıları olarak görev aldılar.

Seçimlerin ardında bir teşekkür konuşması yapan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Yunus Özsever; doğru, ilkeli, ahlaklı ve kararlı bir duruş sergilemek, emanete riayeti, adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmak için çıktıkları yolda kimseyi ötekileştirilmeden farklılıkları zenginlik olarak görüldüklerini söyledi. Sendikanın itibarını ve saygınlığını artırmak, mücadele bilincini yeniden tesis etmek ve hak arayışını çok daha ileriye taşımak için bu kutlu yola çıktıklarını söyleyen Özsever, "Sizlerden aldığım yetki ve güvenle; makama değil, hizmete; söz vermeye değil, iş yapmaya talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için de birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek sendikamızı hak ettiği zirveye taşıyacağımıza inancım tamdır" şeklinde konuştu.