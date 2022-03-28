Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü - Son Dakika
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Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü

28.03.2022 11:16
Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlenen faaliyetler ve yaşlıların evlerine kurulan akıllı sistemler Ankara'da düzenlenen 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi'nde tanıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı vatandaşlara yönelik düzenlenen faaliyetler ve yaşlıların evlerine kurulan akıllı sistemler Ankara'da düzenlenen 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi'nde tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle evde sağlık, sosyal destek ve bakım hizmetleri alanında tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran sunum yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, "Büyükşehir Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi projemiz sayesinde yaşlı vatandaşlarımızın evlerini adeta akıllı evlere dönüştürdük. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kurduğumuz akıllı sistemler sayesinde onların sağlık durumlarını an be an uzaktan takip edebiliyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın evlerine yerleştirdiğimiz sensörler yardımıyla her hangi bir gaz kaçağı ve yangın gibi olayları anında tespit ederek müdahale edebiliyoruz. Yine yaşlılarımızın bileklerine takmış olduğumuz akıllı bileklikler sayesinde de anlık olarak nabız ölçümlerini yapabiliyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kurmuş olduğumuz bu sistemler sayesinde onların sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını 7/24 takip ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü

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Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlıların haneleri akıllı evlere dönüştü - Son Dakika


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