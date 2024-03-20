Yatağa Bağımlı Hastaya Özel Kabin Yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonucu yatağa bağımlı kalan 47 yaşındaki Mete Balaban için sosyal medya üzerinde yapılan çağrıların ardından özel kabin yapıldı. Kabin sayesinde istediği zaman dışarı çıkabilecek olan Balaban büyük bir mutluluk yaşadı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki Mete Balaban küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonucu yatağa bağımlı kaldı. Zamanının tamamını evde geçirmek zorunda olan Mete Balaban belirli aralıklara dışarı çıkarak insanlarla iletişim kurmak istese de mevsimsel şartlar nedeniyle bunu yapamadı.
En büyük hayali çevredeki insanlarla iletişim kurmak olan 47 yaşındaki Mete Balaban'ın durumundan haberdar edilen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Balaban'ın ailesi ile iletişime geçerek Balaban'ın mevsimsel şartlardan etkilenmeden insanlarla iletişim kurabileceği bir ortam oluşturdu. Mete Balaban için özel bir kabin yaptırılırken, dışarıda insanlarla iletişim kurmayı çok isteyen Balaban büyük bir mutluluk yaşadı.
"Güzel bir yer yapıldı"
Mete Balaban'ın en büyük hayaline kavuştuğunu belirten Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç, "Mete Balaban evin önünde olmayı çok seviyor, içeride sıkılıyor. Burada üşümesin, hastalanmasın, üzerine kar, yağmur yağmasın diye sosyal medyada paylaşımlar oldu. Belediye Başkanımız da Mete kardeşimiz için güzel bir yer yaptı. Şimdi Mete kardeşimiz burada ıslanmadan kalacak gelen geçen vatandaşa selam verecek. Belediye Başkanımıza ve Mete'nin bu durumunu sosyal medyada paylaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi
"Vatandaşlarımızın çağrısına duyarsız kalmadık"
Mete Balaban'a sosyal medya üzerinde uygun bir yer yapılması çağrılarına duyarsız kalmadıklarını ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise "Mete Balaban'ın yerini yaptık. Erkenek'in güzel simalarından biri Mete Balaban. En sevdiği şey evinin önünde oturup gelen geçen ile sohbet etmek ve selam vermekti Sosyal medyada Mete kardeşimizin kış aylarında dışarda oturması için bir yer yapılması ve onun bu şekilde soğuktan ve yağıştan etkilenmeyeceği yönünde bir talepte bulunulmuştu. Erkenek mahallemizde ikamet eden kardeşimizin Erkenek halkının Mete Balaban için yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmadık ve kardeşimiz için bir yer yaptık" diye konuştu.
Mete'nin annesi Serfinaz Balaban, Belediye Başkanı Zelyurt'a teşekkür ettiklerini belirtti. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Yatağa Bağımlı Hastaya Özel Kabin Yapıldı - Son Dakika
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