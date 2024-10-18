Yatağan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Yerel

Yatağan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni

Bakan Tunç, Yatağan'da adalet sarayı yapımına başladıklarını ve ceza adaletinde reform planlarını açıkladı.

18.10.2024 19:37
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Özellikle son zamanlarda gündeme gelen ceza adaleti sistemiyle ilgili konularda özellikle ağırlık verdiğimiz husus, toplumda suç işlenmesini önlemeye yönelik suç ve suçluyla mücadeleye yönelik caydırıcılığı arttırmaya yönelik, suçlunun ıslahına yönelik ve suçların en önemlisi önlenmesine yönelik birtakım düzenlemelerimiz yargı reformu strateji belgesinde olacak" dedi.

Bakan Tunç, Yatağan'da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan adliye binasının yapımına başladıklarını belirterek, "Yatağan'da bir adliye ihtiyacı uzun yıllardır vardır. Hükümet binası içerisinde hizmetler görülmeye çalışılıyordu. Tabii bu ihtiyacı Adalet Bakanlığımız tespit ederek Yatağan'a bir adliye sarayı kazandırılmasıyla ilgili karar alındıktan sonra da ihale süreçlerini, yatırım programı süreçlerini takip ettik. ve bugün temel aşamasına getirmiş olduk. On bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yatağan ilçemizin ve komşu ilçeleriyle beraber burada uzun yıllar bu ihtiyacı karşılayabilecek yargı hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde görülmesini sağlayabilecek, teknolojinin tüm imkanlarının içerisinde, bünyesinde bulunan adalet sarayımızı inşallah kısa süre içerisinde inşaatını tamamlayarak Yatağanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız " diye konuştu.

"Suçların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapacağız"

Bakan Tunç, "Özellikle son zamanlarda gündeme gelen ceza adaleti sistemiyle ilgili konularda özellikle ağırlık verdiğimiz husus, toplumda suç işlenmesini önlemeye yönelik suç ve suçluyla mücadeleye yönelik caydırıcılığı arttırmaya yönelik, suçlunun ıslahına yönelik ve suçların en önemlisi önlenmesine yönelik birtakım düzenlemelerimiz yargı reformu strateji belgesi kapsamında olacak. Dokuzuncu yargı paketimiz meclisimizin gündeminde. ve bir kanun teklifimiz daha var 22 maddelik. Onlardan sonra meclisin gündemine gelecek olan yargı reformu strateji belgemizde ilk hedefler olarak ortaya koyduğumuz özellikle ceza mevzuatıyla ilgili düzenlemeleri içeren ilk paketi de inşallah bütçe görüşmelerinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" dedi.

"Ceza adaleti sistemini önemsiyoruz"

"Ceza adaleti sisteminin üç aşamasını da önemsiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Tunç, "Birinci aşaması soruşturma aşaması. Soruşturmayı en etkin bir şekilde yapabilmenin yolunu açacak ve bu noktada varsa eksiklik, bu eksiklikleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacağız. Yine ceza adaletinin ikinci aşaması, dava aşaması, kovuşturma aşaması, dava aşamasını hızlandıracak, geciken adalet, adalet değildir. ve bu anlamda da önemli düzenlemeleri önümüzdeki günlerde inşallah milletvekillerimizin takdirlerini arz ederim. Tabii ki infaz aşaması da çok önemli. Suçlunun hak ettiği yaptırımı, cezayı çekerken aynı zamanda onun tahliye olduktan sonra bir daha suç işlememesi için gerekli tedbirleri almak gerekir. Bunun için de cezaevlerimizde eğitim merkezleri, iş yurtları, onları üretime kazandıracak, onlara meslek kazandıracak önemli çalışmaları yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte idari uygulamalarla da bu çalışmalarımıza daha da arttırmanın gayreti içerisinde olacağız. Yani bir yandan hem mevzuatımızı geliştirirken, bugün yaptığımız gibi fiziki imkanları daha da arttırmaya devam ederken, diğer yandan da insan unsurunu nitelik ve nicelik açısından daha da güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını belirten Tunç, sanal kumar ve yasa dışı bahis gibi bilişim suçlarıyla mücadeleye özel önem verdiklerini söyledi. UYAP sisteminin dünyaya örnek olduğunu dile getiren Tunç, adalet hizmetlerinde yapay zeka kullanımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, adalet sarayının temelini atarak ilk harcı koydu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatağan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni - Son Dakika

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