Yatağan’da Gençler İçin Kültürel Gezi - Son Dakika
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Yatağan’da Gençler İçin Kültürel Gezi

Yatağan’da Gençler İçin Kültürel Gezi
17.06.2026 12:52
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Yatağan'da düzenlenen geziyle gençler, antik kentleri keşfedip kültürel mirası öğrenme fırsatı buldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik anlamlı bir kültür ve tarih gezisi düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Kötekli Gençlik Merkezi ekipleri, gençlerin kültürel mirası yerinde tanıması amacıyla geniş kapsamlı bir gezi programı organize etti. Gençler, bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını uzman rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı buldu.

"Stratonikeia Kültür ve Tarih Gezi Programı" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte gençler; dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olan Stratonikeia Antik Kenti ve kutsal alan olarak bilinen Lagina Antik Kenti'ni ziyaret etti. Tarihin taş sokaklarında yürüyerek antik kentlerin hikayelerini dinleyen katılımcılar, geçmişe doğru adeta bir zaman yolculuğuna çıktı.

Kültür turu kapsamında ayrıca bölgenin simge mekanlarından olan tarihi Belen Kahvesi ve Gevenes Köprüsü de ziyaret edilerek, gençlerin kültürel mirasımızı yerinde ve yaşayarak öğrenmesi sağlandı.

Gezinin en renkli anları ise antik kent atmosferinde gerçekleştirilen boyama etkinliği oldu. Tarihi kalıntıların gölgesinde düzenlenen bu aktiviteyle, tarih ve sanat bir araya getirildi. Gençler bir yandan geçmişe dair yeni bilgiler öğrenirken, diğer yandan sanatsal bağ kurarak unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Gezi, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından başarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatağan’da Gençler İçin Kültürel Gezi - Son Dakika

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