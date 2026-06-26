Yatağan'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Yatağan\'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
26.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan'da 6 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Veliler de bu özel anı paylaştı.

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 6 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, uzun ve yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde heyecan, mutluluk ve zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Kimi öğrenciler ilk karnelerini almanın sevincini yaşarken, kimi ise arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşmanın hüznünü hissetti. Veliler de çocuklarının bu özel gününde okullarda yerini alarak karne heyecanına ortak oldu. Yatağan'daki 43 okulda, ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrenim gören toplam 5 bin 925 öğrenci de bugün karnelerini aldı. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Karne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yatağan'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:23:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yatağan'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.