Yatağan'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yatağan'da orman yangını

Geniş Video İzle

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Sarp kayalıklarla kaplı alanda başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

22.08.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Sarp kayalıklarla kaplı alanda başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Orman yangınına karşı mücadele, helikopter ve uçaklarla havadan, arazözler ve itfaiye ekipleriyle karadan sürdürülüyor.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alınması hedeflenirken, yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yatağan\'da orman yangını
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Yatağan, Dünya, Muğla, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yatağan'da orman yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yatağan'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement