Yatağan'da Sosyal Hizmet ve Kadın Yaşam Merkezleri Açıldı - Son Dakika
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Yatağan'da Sosyal Hizmet ve Kadın Yaşam Merkezleri Açıldı

Yatağan\'da Sosyal Hizmet ve Kadın Yaşam Merkezleri Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Yeşilbağcılar ve Konak mahallelerinde Sosyal Hizmet Merkezi ile Kadın Yaşam Merkezini açtı. Merkezler, dezavantajlı gruplara ve kadınlara yönelik çok sayıda hizmet sunacak.

21.04.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Sosyal Hizmet Merkezi'ni ve Konak Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezini Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımı ile düzenlenen törenle açtı.

Çok sayıda hizmet aynı çatı altında sunulacak

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezine dönüştürüldü. Yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan merkezde 'Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi', 'Engelli Nakil', 'Kırsaldaki Çınarlar', 'Sosyal Hizmet Atölyesi', 'Ergoterapi Merkezi' ve 'Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi' gibi önemli alanlarda hizmet verilecek.

Kadın emeği ve dayanışması için yeni bir merkez

Yatağan Kadın Yaşam Merkezi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hizmete alındı. Merkezde kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri de yer alıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasında verdiği destek ve iş birliği için Yatağan Belediyesine teşekkür etti. Başkan Aras, "Bugün burada yapmak istediğimiz çalışma halkımıza yatırımdır, çocuğumuza, kadınlara, erkeklere, bütün milletimize yapılan yatırımdır. O yüzden bugün burada bu çalışmayı yaparken, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, Sayın Valimiz, Değerli Kaymakamımız, bu hizmetleri hep birlikte yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğar, güç doğar. Bizler hizmetkarız. Belediyecilik halka hizmet makamıdır. Biz buna böyle bakıyoruz. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Aynı zamanda Muğlamızın 13 ilçesinin hepsinde bu hizmetleri yapıyoruz. Hiç siyaset ayrımı yapmadan, hiçbir şey gözetmeden. Biz vatan millet sevdalısı, Atatürk Bayrak sevdalısı insanlarız. Seydikemer'den Fethiye'ye, Kavaklıdere'den Bodrum'a kadar her bölgede çok yatırımımız var. Bugün Yeşilbağcılar Mahallesinde bu çalışmanın yanında şu anda Seydikemer'de de hem kız, hem erkek öğrenci yurdumuz bir de kreşimiz devam ediyor. Ortaca'da bir kreş devam ediyor. Her bölgede, Kavaklıdere'mizde bir yaşlı yaşam merkezi yakında hizmete giriyor. Özellikle engellilerimiz için Muğla'mızın her köşesinde çok önemli yatırımlar yapacağız. En son Bodrum'da yaptık. İşte bugün yine Yeşilbağcılar'da yapıyoruz, Yatağan'ımızda yapıyoruz. Yatağan'ımızda geçen kreşimizin açılışını yaptık. Muğla'mızda merkezde yine iki tane huzurevi açılışı yapıyoruz. Hepinize bu güzel tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatağan'da Sosyal Hizmet ve Kadın Yaşam Merkezleri Açıldı - Son Dakika

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