Yatağan Kaymakamı Yukarıyayla\'yı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Mahalle Ziyaretleri programı kapsamında Muğla'nın Yatağan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ve eşi İlkay İlhan, Yukarıyayla Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlgili kurum amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam İlhan, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini yerinde dinledi. Mahalle Muhtarı ile de görüşen İlhan, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların ilgili kurumlar aracılığıyla takip edileceğini belirtti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Turgay İlhan ve eşi İlkay İlhan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Program kapsamında mahallede bulunan okul da ziyaret edildi. Okul yetkililerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan İlhan çifti, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretin son bölümünde ise mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler evlerinde ziyaret edildi. Ailelerin hal ve hatırlarını soran Kaymakam İlhan ve eşi İlkay İlhan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların taleplerini dinledi. - MUĞLA