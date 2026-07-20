Yatağan Kaymakamlığı'ndan Millet Bahçesi'nin Bakımsız Kaldığı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Yatağan Kaymakamlığı'ndan Millet Bahçesi'nin Bakımsız Kaldığı İddialarına Yanıt

20.07.2026 12:03  Güncelleme: 13:44
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Yatağan Kaymakamlığı, Millet Bahçesi'nin bakımsız olduğu iddialarına yanıt vererek görüntülerin bir kısmının bahçe dışına ait olduğunu, diğer kısmının ise etkinlik sonrası temizlendiğini bildirdi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yatağan Kaymakamlığı tarafından, Muğla Valiliği'ne devrinin ardından "Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığı" yönündeki iddialar üzerine yapılan açıklamada, "iddialarda kullanılan bazı görüntülerin Millet Bahçesi sınırları dışında olduğu" bildirildi.

Muğla'nın Yatağan Kaymakamlığı, ilçedeki Millet Bahçesi'nin bakımsız bırakıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iddialara ilişkin kullanılan görüntülerin bir kısmının Millet Bahçesi sınırları dışında bulunan ve temizlik sorumluluğu Yatağan Belediyesi'ne ait olan çöp depolama alanına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanın temizlenmesi amacıyla ilgili belediyeye gerekli bildirimler tarafımızca yapılmıştır. Haberde yer alan diğer görüntüler ise 16 Temmuz sabahında çekilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Millet Bahçemizde düzenlenen programda yaklaşık 500 vatandaşımıza ikramda bulunulmuş, etkinlik sonrasında oluşan atıklar 16 Temmuz akşam saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelimiz tarafından titizlikle temizlenmiştir."

Kaynak: ANKA

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