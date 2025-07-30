Yataş İşçileri Hakları İçin Eylem Yaptı

Kayseri'de faaliyet gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı.

Kayseri'de ev tekstili sektöründe üretim faaliyeti gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, yaklaşık 150 gündür haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. 3 bine yakın işçinin çalıştığı firmanın personelleri fabrika bahçesinde sloganlar atarak haklarının verilmesini istedi. İşçilerin firma ile birlikte bağlı bulundukları Öz İplik Sendikası'nı haklarını savunmadıkları gerekçesi ile protesto ettiği öğrenildi. - KAYSERİ