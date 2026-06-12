Yatılı Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış - Son Dakika
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Yatılı Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış

Yatılı Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış
12.06.2026 09:18
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Emekli öğretmenden, hafızlık Kur'an kursuna önemli bir bağış yapıldı. Teşekkür plaketi verildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı devam eden yatılı hafızlık Kur'an kursu inşaatına, emekli bir öğretmen tarafından anlamlı bir bağış yapıldı.

Erzurum'un manevi iklimine katkı sağlamak amacıyla Yakutiye Müftülüğü bünyesinde Şükrüpaşa bölgesinde inşası süren yatılı hafızlık Kur'an kursuna, örnek bir hayırseverden büyük destek geldi. Emekli bir öğretmen, hem kendi hem de merhum oğlu adına oldukça kıymetli ve güçlü bir bağışta bulundu. İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Erzurum'da temaslarda bulunan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kurt, hayırsever öğretmene teşekkür plaketi takdim ettiler.

İl Müftüsü Çapçı, Kur'an-ı Kerim'in hafızlarla buluşacağı bu müessesenin yükselmesine sunduğu katkılardan ötürü hayırsever öğretmene teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Fatih Kurt da yapılan bu hayrın, geleceğin hafızlarının yetişeceği bu kutlu yolda çok kıymetli olduğunu belirterek, hayırsever öğretmeni duyarlılığından dolayı tebrik etti.

Plaket takdim töreninde Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin de hazır bulundu. Yapılan bağışın, Kur'an kursu inşaatının hız kazanması adına çok kıymetli olduğunu belirten yetkililer, merhum evladı adına yapılan bu hayrın, ilim yolunda yetişecek hafızlarla birlikte "sadaka-i cariye" olarak amel defterine yazılacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatılı Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammed Taha Ozel Muhammed Taha Ozel:
    işte böyle örnekler yapılsaydı herşey farklı olurdu bu usta kendine mal ettirmeden yapıyo işini çok güzel 0 0 Yanıtla
  • Nur Lionheart Nur Lionheart:
    valla bu tür haberleri görünce insan umutlanıyo da acaba bu kurs açıldıktan sonra durum nasıl olacak merak ediyorum yani başarılı olur mu diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Ebru Martin Ebru Martin:
    güzel bir davranış gerçekten çok iyi olmuş böyle insanlar var oldukça kıymetli 0 0 Yanıtla
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