Yavru deniz kaplumbağa ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika
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Yerel

Yavru deniz kaplumbağa ölüsü kıyıya vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde yavru Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası yavrusunun ölüsü kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan ölü Caretta Caretta yavrusu Datça Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

16.07.2024 21:36
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Yavru deniz kaplumbağa ölüsü kıyıya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde yavru Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası yavrusunun ölüsü kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan ölü Caretta Caretta yavrusu Datça Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Datça Karaköy Körmen mevkiinde yürüyüş yapan bir vatandaş kıyıda hareketsiz duran küçük bir Caretta deniz kaplumbağası gördü. Baş bölümü olmayan hayvan ile ilgili Datça İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen ekipler yaptıkları incelemede yavru deniz kaplumbağasının kafasının kopmuş olduğunu, muhtemelen misinaya dolanarak öldüğü ve kafasının bu şekilde kopmuş olabileceği tahmininde bulundular.

Yapılan incelemeler sonrası kaplumbağa üzerinde çip olmadığı, Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yavru deniz kaplumbağa ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika

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