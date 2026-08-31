Otomobilin motoruna yavru kedi girdi, telefondan açılan anne kedi sesiyle kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin cep telefonundan anne kedi sesi açmasıyla kurtarıldı.

Olay, Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahipleri, yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla uzun süre uğraşan vatandaşlar, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak için çalışma yaptı. Bir süre devam eden çalışmalardan sonuç alınamayınca ekipler farklı bir yöntem denedi.

Cep telefonundan anne kedi sesi açan itfaiye ekipleri, yavru kedinin sese doğru hareket etmesini sağladı. Bunun üzerine bulunduğu yerden çıkan yavru kedi, ekipler tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.