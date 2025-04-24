Oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.
Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek. - AMASYA
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