Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresindeki sis bulutları dron ile görüntülendi

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Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresinde etkili sis bulutları dron ile görüntülendi. Köprünün bir tarafının sis bulutları arasında kaybolduğu görülürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerine karşı etkili olmaya başlayan sis, megakentin bazı noktalarında görülmeye devam ediyor. Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde de etkili olan sis havadan görüntülendi. Köprünün bir kısmı sis bulutları içinde kaybolurken, deniz, köprü ve sis bulutunun aynı karelerde yer aldığı manzara mest etti. - İSTANBUL