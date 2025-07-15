Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, şehit kabirleri ziyaret edildi.
İlçe Müftüsü Eyyüp Aslan tarafından İlçe merkezindeki şehit mezarları başında dua edildi. Programa İlçe Kaymakamı Ömer Zuhal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Karabağ, İlçe Karakol Komutanı Teymen Mertcan Bekgeldi, İlçe Emniyet Amiri İlçe Emniyet Amiri Aytaç Önel, Şehit Aileleri, MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Ali Osman Bağcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç katıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Yavuzeli'nde 15 Temmuz şehitleri anma programı kapsamında şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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