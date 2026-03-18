Yavuzeli\'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kutlandı

Yavuzeli'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü çeşitli etkinliklerle 111'inci Yılında kutlandı.

Tören, Yavuzeli ilçe Kaymakamı Osman Sarı'nın Atatürk anıtına çelenk bırakması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Yavuzeli ilçe Kaymakamı Osman Sarı ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarını tek tek ziyaret etti. Programa İlçe Kaymakamı Osman Sarı, Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilici, İlçe Garnizon Komutan Vekili Teğmen Fetih Ahmet Ağırta, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Önel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Kemal Karaoğlan, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP