Yavuzeli\'nde Hasat Mesaisi Başladı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2026 hasat sezonuyla birlikte arpa ve buğday tarlalarında yoğun mesai başladı. Çiftçiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için biçerdöverler eşliğinde hasada devam ediyor.

Gaziantep'te 2026 hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Yavuzeli ilçesinde arpa ve buğday hasadı tüm hızıyla sürüyor. İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hububat ürünlerinin hasadı için çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesai yapıyor. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri arpa ve buğdayı biçerdöverlerle hasat eden üreticiler, ürünlerini kayıpsız şekilde toplamak için yoğun çaba harcıyor. Tarlalarda hummalı çalışma yürütülürken, hasadın önümüzdeki günlerde de aralıksız devam etmesi bekleniyor.

"Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum"

Yavuzeli'nin çiftçilerinden Hurşit Yıldız, hasat sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2025-2026 arpa ve buğday hasadımız devam ediyor. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın, hasadımızı hayırlı ve bereketli eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP