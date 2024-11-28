Yayla Mahallesi'nde Elektrik Kesintilerine Son - Son Dakika
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Yayla Mahallesi'nde Elektrik Kesintilerine Son

Yayla Mahallesi\'nde Elektrik Kesintilerine Son

Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde sıkça yaşanan elektrik kesintilerini önlemek için başlattığı projede havai hatları yer altına alarak modern aydınlatmalar kuracak. 35 milyon lira yatırım ile elektrik altyapısını güçlendiren belediye, enerji ihtiyacını karşılayacak yeni trafo merkezleri de inşa edecek.

28.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:12
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Sultangazi'de başlatılan çalışmalarla Yayla Mahallesi'nde meydana gelen elektrik kesintileri çözüme kavuşacak.

Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde özellikle kış aylarında sık sık yaşanan elektrik kesintileri için BEDAŞ ile yaptığı görüşmelerin ardından çalışma başlattı. Yaklaşık 35 milyon liralık yatırım yapılan projede öncelikle havai hatlar yer altına alınacak. 3.5 kilometrelik hattı kapsayan güzergahta gelişigüzel kabloların oluşturduğu görüntü kirliliğinin de önüne geçilecek. Havai hatların yer altına alınmasının ardından eski aydınlatma direklerinin yerine modern aydınlatmalar yerleştirilecek. Sadece görünüm değil, aydınlatma için tercih edilen led ışıklar sayesinde tasarruf da sağlanacak.

Güzergahta direklerdeki ekonomik ömrünü doldurmuş, mahallenin enerji gereksinimini karşılamada güçlük çeken trafolar tamamen kaldırılacak. Mahallenin gelecek yıllarda da enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan 2 adet beton köşk, 1 adet prefabrik köşk konularak enerji problemi çözüldü. Böylece bölgede elektrik kesintilerinin önüne geçilirken, daha estetik ve güvenilir trafo merkezleri de kazandırılmış oldu.

"Bir ihtiyacı daha çözüme kavuşturuyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yayla Mahallemizin en önemli problemlerinden biri olumsuz hava şartlarında sık sık yaşanan elektrik kesintileriydi. Vatandaşımız özellikle yağışlı havalarda meydana gelen elektrik kesintilerinden mustaripti. BEDAŞ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bölgede çalışmalar başladı. İlçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar için ilgili kurumlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. BEDAŞ'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla daha güçlü bir hale getiriyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu çalışma da onlardan bir tanesi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yayla Mahallesi'nde Elektrik Kesintilerine Son - Son Dakika

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