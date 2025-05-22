Yayla Sezonu Gecikti, Hayvancılık Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yayla Sezonu Gecikti, Hayvancılık Tehlikede

22.05.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yayla sezonu geç başlarken, sulak sıkıntıları nedeniyle hayvancılık zor durumda.

(MALATYA)- Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yayla sezonunun bu yıl yağışların etkisiyle geç başladığını belirterek, "Meraya çıkan arkadaşlarımız geç çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir 3-4 gündür çıkıyorlar. Yüzde 50'si çıkmış şu anda. Halen devam ediyor" dedi. Hayvan yetiştiricisi Ramazan Demir ise "Sulaklarımız sıkıntılı. Sulaklarımız hemen hemen bitmiş denecek derecede. Meralar, sulaklar bu konuda hayvancılık bitme derecesine geldi. Maliyeti, bakımı, yani emeği, şuyu buyu hesapladığın zaman, bir kurbanlık 15 bin lira diyorsun, kimse almıyor. Maliyetine baktığın zaman, 15 bin liraya zaten bir adam bir asgari ücrete çalışmıyor" diye konuştu.

Yaylaya çıkışların bu yıl gecikmeli başladığını ifade eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin yüzde 50'sinin göç ettiğini söyledi. Yetiştiricilerin geçiş güzergahlarında yer alan Yeşilyurt bölgesinde bazı noktalarda sulak, tuzlak alanlarının eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Akın, Dünya Bankası destekli bir projeyle önümüzdeki yıl sorunu kalıcı olarak çözeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene çok bereketli geçti. Yağışlar çok iyi oldu. Tabii, bu süreç içerisinde de yaylaya giden arkadaşlarımız, meraya çıkan arkadaşlarımız geç çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir 3-4 gündür çıkıyorlar. Yüzde 50'si çıkmış şu anda. Halen devam ediyor. Bulunduğumuz bölgemiz de Yeşilyurt bölgemiz. Yeşilyurt'ta da yetiştiricilerimiz şu anda dinlenme noktasında dinlenip yollarına devam ediyorlar. Tabii bu, 15-16 saat sürüyor. Hem yayıyorlar hem yolda devam ediyorlar.

Bu yol güzergahı içerisinde tabii bazı yerlerde sıkıntılı olan bölgeler var. Onları da istişare ettik yetiştiricilerimizle. Sulak sıkıntısı olan yerler var. Gölgelikle ilgili, tuzlakla ilgili, hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili problemler var. Bunlarla ilgili de bizim bir projemiz var. Tarım İl Müdürlüğümüz ile Dünya Bankası tarafından desteklenen, projelerimiz var. İnşallah bunları hayata geçirirsek, bu yol güzergahında, meralara çıkışlarda da inşallah yetiştiricilerimize önümüzdeki süreçte kalıcı hizmet vereceğiz."

"Kurbanlık sıkıntımız yok ama kazanç da yok"

Kurbanlık temini konusunda sıkıntı olmadığını vurgulayan Akın, "Şu anda kurbanlıklarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür hem büyükbaş hem küçükbaş kurbanlarımız, kurbanlıklarımız var. Bu anlamda tabii küçükbaşta daha bir canlılık yok. Büyükbaşlarda alışverişler başladı. Tabii 200 lirayla 250 arası canlı ağırlıkta biliyorsunuz fiyatlar değişiyor. Yine merdi olarak hayvanın 13 liradan başlayıp 20 liraya, 25 liraya kadar hayvan fiyatları yine büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre değişiyor. Bu anlamda küçükbaşta böyle. Büyükbaşta da 250 lirayla 300 lira arasında canlı ağırlık, tabii merdi de 150 liradan başlıyor, 250 liraya kadar, 250 bin liraya kadar hayvan var" diye ifade etti.

"Hayvancılık bitme derecesine geldi"

Hayvan yetiştiricisi Ramazan Demir, maliyetlerdeki artış nedeniyle hayvancılığın artık karlı bir iş olmaktan çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz işte. Geçimimiz bu sayılır. Yaylaya çıkışlar başladı herhalde. Yaylaya çıkışlar başladı. Bu sene biraz zor geçecek. Meralarımız da sıkıntılı. Bahçe, bağ dolayısıyla biraz yolculuğumuz zor oluyor. Sulaklarımız sıkıntılı. Sulaklarımız bitmiş denecek derecede. Meralar, sulaklar bu konuda hayvancılık bitme derecesine geldi. Son çırpınışlarımızı yapıyoruz. 3-4 ay bu kadar sürüyor yani. Bazı zaman okullardan dolayı eskiden daha çok sürüyordu. Şimdi öğrencisi olan biraz erken geliyor işte.

Yani hayvan kurtarmıyor. Maliyeti, bakımı, yani emeği, şuyu buyu hesapladığın zaman, bir kurbanlık 15 bin lira diyorsun, kimse almıyor. Maliyetine baktığın zaman, 15 bin liraya zaten bir adam bir asgari ücrete çalışmıyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Malatya, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yayla Sezonu Gecikti, Hayvancılık Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:31
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:54:58. #7.13#
SON DAKİKA: Yayla Sezonu Gecikti, Hayvancılık Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.