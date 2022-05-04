Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti - Son Dakika
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Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

04.05.2022 19:10

- Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti Bitlis'te havaların ısınmasıyla yaylaya pancar toplamaya giden bir vatandaş kalp krizi geçirdi.

- Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

BİTLİS - Bitlis'te havaların ısınmasıyla yaylaya pancar toplamaya giden bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Yaylada kalp krizi geçiren 67 yaşındaki Abdullah Demir'in imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyüne bağlı Bayramlı mezrasında yaşayan Abdullah Demir, ve diğer köylüler havalarında ısınmasıyla beraber her yıl olduğu gibi yayladan pancar ve diğer bitkileri toplamaya gitti.

Demir, bu sırada fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ile AFAD ekipleri, kardan dolayı yolu kapalı bölgeye kadar araçla yaklaşık 10 dakikalık yolu da yürüyerek gidip Demir'e ulaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler, daha sonra Demir'i sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşıyıp daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve tedaviye alınan Abdullah Demir'in yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti
Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti
Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti
Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kalp Krizi, Bitlis, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti - Son Dakika


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