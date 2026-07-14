Yayladağı'nda Deprem Konutları İncelemesi - Son Dakika
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Yayladağı'nda Deprem Konutları İncelemesi

Yayladağı\'nda Deprem Konutları İncelemesi
14.07.2026 10:53
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Yayladağı Kaymakamı Yazıcı, deprem konutları ve kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Şenköy Mahallesi'nde yapımı süren kalıcı deprem konutları ile kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin izleri siliniyor. Yaraların sarıldığı Yayladağı ilçesinin Kaymakamı Halil Yazıcı, Şenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen köy tipi kalıcı deprem konutları, yeniden inşa edilen Şenköy Aile Sağlığı Merkezi ile Şenköy Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yazıcı, projelerde görev yapan personele kolaylıklar diledi.

İncelemelerin ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yazıcı, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yayladağı'nda Deprem Konutları İncelemesi - Son Dakika

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