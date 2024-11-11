Yaylapınar Mahallesi'nde Güneş Enerjisi ile Sondaj Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Yaylapınar Mahallesi'nde Güneş Enerjisi ile Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Yaylapınar Mahallesi\'nde Güneş Enerjisi ile Sondaj Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Yaylapınar Mahallesi'nde güneş enerjisi panelleri ile sondaj pompasına enerji sağlamanın yanı sıra çevre dostu çözümler için çalışmalara devam ediyor. Muhtar Hakan Yıldırım, başkan Özlem Çerçioğlu'na destekleri için teşekkür etti.

11.11.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye bağlı ekipler, ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar Aydın'da yaşayan tüm vatandaşlara hizmet ulaştırıyor.

Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında mahallede bulunan 1 sondaj kuyusuna güç sağlaması için güneş enerjisi panellerinin takımı gerçekleştirildi. Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım'ın talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla kurulan güneş enerjisi panelleri ile sondaj pompasına temiz ve çevre dostu enerji sağlanacak. Sondaj pompasına enerji sağlanmasında maliyeti de azaltan güneş enerjisi panelleri, gündüz saatlerinde depoladıkları enerji ile gece saatlerinde de güç sağlayacak.

Muhtar Yıldırım: "Özlem başkanımıza teşekkür ederiz"

Yaylapınar Mahallesi'nde yakın zamanda açılacak olan yeni sondaj kuyusu ile 3 sondaj kuyusuna sahip olacaklarını belirten Muhtar Yıldırım, çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Muhtar Yıldırım, "Burada bulunan sondajımıza enerji nakil hattı uzaktı, enerji gelmiyordu, jeneratörle çalışıyordu. Sağolsunlar buraya güneş paneli taktılar, Özlem Başkanımıza bu konuda bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sondaj devamlı akacak" ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi panelleri ile enerjiye çevre dostu çözüm

Güneş enerjisi panellerinin çevre dostu bir çözüm olduğuna dikkat çeken Muhtar Yıldırım, "Güneş paneli yeterli güneşi gördüğü sürece 24 saat enerji sağlayabiliyor. Çevreye daha fazla faydası olması için güneş paneli talep ettik ve sağolsun Özlem Başkanımız isteklerimize karşılık verdi, güneş panellerimizi taktık. Çevreye daha fazla faydası olması için bu güneş panelini taktılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun"

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine kolaylıkla ulaşabildiklerini belirten Muhtar Yıldırım, mahalle halkının da çalışmalardan memnun kaldığını ifade etti. Muhtar Yıldırım, "Çalışmalar çok iyi oldu, herkes çok memnun. Köyümüz 770 rakımda, güneş panelleri 1450 rakımda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ köyümüzde çok büyük çalışmalar yaptı, sıhhi asfalt yapıldı, 3 ayrı yere istinat duvarı yapıldı. Bunların yapılmasında emeği geçen Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kış aylarında özellikle bu bulunduğumuz bölgede yollarda buzlanma, kar olduğu zaman ekipler tek telefonla yolda kalan vatandaşlarımızı kurtarıyor, hemen müdahale ediyor. Bizim 50 senedir yapılmayan, kanayan bir yaramız vardı; üreticilerimizin kullandığı yol 6 ay süren çalışma ile düzeltildi, başkanımıza her zaman teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaylapınar Mahallesi'nde Güneş Enerjisi ile Sondaj Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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