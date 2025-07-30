Yaz Aylarında Araç Harareti Uyarısı

Araç motorları hava sıcaklığı nedeniyle yaz aylarında hararet yapmaya daha müsait hale geliyor. Oto Servis Uzmanı Yavuz Dumlupınar, hararet konusunda birçok araçta hararetin nedeni sıvılara dikkat edilmemesi olduğunu belirtti.

İhmallerin sürekli olarak vatandaşları zor durumda bırakacağını ifade eden Yavuz Dumlupınar, hararet durumunda yapılması gerekenler hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Yavuz Dumlupınar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Hararet konusunda, bilmeyenler için öncelikle 'araç neden hararet yapar?' konusuna eğilmek lazım. Motorlar hava sıcaklığı nedeniyle yaz aylarında hararet yapmaya daha müsait hale gelir. Hararetin nedenleri arasında ise sıvı arızası, mekanik arıza veya devirde sürüş etmenleri sayılabilir. Motor sıvıları araç için oldukça önemlidir ve bu yüzden sık sık kontrol etmek gerekir. Eksildiğini fark ettiğinizde tamamlanması gerekir. İhmal ederseniz hararete, daha kötüsü arızaya yol açabilir. Birçok araçta hararetin nedeni sıvılara dikkat edilmemesidir. Diğer yandan motor soğutma sıvılarını taşıyan borular da tıkanmış olabilir. Aracın sıvılarında bir eksilme yoksa sıvıyı taşıyan kanalları ve hararetle ilgili aksamları kontrol ettirin. Son olarak, aracı yüksek devirlerde kullanmak da harareti tetikler. Yüksek devirlere çıkmamaya çalışın.

Hararet durumunda ne yapmalı?

Motor hararet yaptığında öncelikle aracınızı uygun bir yere çekin ve motorun soğumasını bekleyin. Kesinlikle kaputu ve soğutma suyunu açmaya kalkmayın. Çünkü araç hararet yaptığında motor suyu çok yüksek sıcaklıklara çıkar. Bu da yaralanmanıza sebep olabilir. Araç soğuduğunda eğer motor suyu azalmışsa temiz su ekleyin. Daha sonra aracınızı çalıştırın ve hararet göstergenizi kontrol edin. Eğer hararet göstergeniz çok kısa sürede ve ani bir şekilde yükseliyorsa üst kapak contanız yanmış olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, mutlaka ustanızı arayın ve onun talimatları doğrultusunda aracınızı tamire götürün." - ERZİNCAN