Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi

Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi
17.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaf Ahmet Köylü, yaz aylarında balkonlar için yeşil yapraklı tropikal bitkilerin tercih edilmesini önerdi.

Eskişehir'de uzun yıllardır çiçek satışı yapan esnaf Ahmet Köylü, yaz aylarında kapalı balkonlar için yeşil yapraklı tropikal bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, hava sıcaklığı nedeniyle sık sulama yapılmamasını söyledi.

Uzun senelerdir çiçek satışı yapan deneyimli esnaf Ahmet Köylü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bitki bakımı, doğru sulama yöntemleri ve güncel fiyatlar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında özellikle direkt güneş ışığı almayan kapalı balkonlar için yeşil yapraklı bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Köylü, çiçek açan bitkilerin ise ev içinde bakılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

"Tropikal bitkiler nemi sever"

Yazın kapalı balkonlarda doğru şartlar sağlandığında çok güzel görseller oluşturulabileceğini ifade ederek çiçek tercihi için öneride bulunan Ahmet Köylü, "Yeşil yapraklı tropikal bitkiler dışarıyı ve nemi çok seviyor. Marginata, difenbahya, trikolor, starliçe ve halk arasında deve tabanı olarak bilinen kaktüs cinsleri büyük rağbet görüyor. İlla açmış çiçek isteyenler ise kuzmanya ve antoryum tercih edebilir. Ancak bunları güneşe karşı kesinlikle korumamız gerekiyor. Vatandaşların bu bitkilerin bakımını uzman kişilerden detaylıca öğrenip, iyi şartlarda yetiştirmesi önem arz ediyor" dedi.

"Banyoda bitkilerin yaprakları yıkanmalı"

Bitki bakımında en sık yapılan hatanın yanlış sulama olduğunun altını çizen Ahmet Köylü, sulama sıklıklarının evin cephesine göre değiştiğini vurguladı. Vatandaşlara pratik bir sulama testi öneren Köylü, "Parmağınızı çiçeğin toprağına sokun, eğer nemliyse kesinlikle su vermeyin. Toprağın sadece üstü kuruduğu için hemen su verilirse çiçek çürür. Bir çiçek vardır 10 günde, bir çiçek vardır 5 günde sulanır. Yazın havalar çok sıcak diye 3-4 günde bir su veriliyor, bu en büyük hatadır. Sulamayı her hafta aynı gün yapın ki çiçek kendi metabolizmasını oluştursun. Ayrıca yapraklı bitkileri bardakla sulamak yerine ya uygun bir sulama kabı kullanılmalı ya da banyoda yaprakları yıkanmalıdır. Çünkü yeşil yaprakların üzerinde biriken ve gözle görülmeyen tozlar gözenekleri kapatırsa, bitki yapraktan çürümeye başlar" diye konuştu.

"Fiyatlar bin liradan başlıyor"

Çiçek piyasasındaki güncel fiyat durumuna da değinen Köylü, bitki çeşitliliğine göre fiyatların büyük değişkenlik gösterdiğini aktardı. Deneyimli esnaf Köylü, "Balkon ve evleri süsleyen bu bitkilerin fiyatları, türüne ve boyutuna göre değişiyor. Şu anda çiçek fiyatları ortalama bin liradan başlayıp, bitkinin cinsine göre 15 bin ile 20 bin liraya kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:35:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.