Yaz Aylarında Tropikal Bitki Tercihi

Eskişehir'de uzun yıllardır çiçek satışı yapan esnaf Ahmet Köylü, yaz aylarında kapalı balkonlar için yeşil yapraklı tropikal bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, hava sıcaklığı nedeniyle sık sulama yapılmamasını söyledi.

Uzun senelerdir çiçek satışı yapan deneyimli esnaf Ahmet Köylü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bitki bakımı, doğru sulama yöntemleri ve güncel fiyatlar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Yaz aylarında özellikle direkt güneş ışığı almayan kapalı balkonlar için yeşil yapraklı bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Köylü, çiçek açan bitkilerin ise ev içinde bakılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

"Tropikal bitkiler nemi sever"

Yazın kapalı balkonlarda doğru şartlar sağlandığında çok güzel görseller oluşturulabileceğini ifade ederek çiçek tercihi için öneride bulunan Ahmet Köylü, "Yeşil yapraklı tropikal bitkiler dışarıyı ve nemi çok seviyor. Marginata, difenbahya, trikolor, starliçe ve halk arasında deve tabanı olarak bilinen kaktüs cinsleri büyük rağbet görüyor. İlla açmış çiçek isteyenler ise kuzmanya ve antoryum tercih edebilir. Ancak bunları güneşe karşı kesinlikle korumamız gerekiyor. Vatandaşların bu bitkilerin bakımını uzman kişilerden detaylıca öğrenip, iyi şartlarda yetiştirmesi önem arz ediyor" dedi.

"Banyoda bitkilerin yaprakları yıkanmalı"

Bitki bakımında en sık yapılan hatanın yanlış sulama olduğunun altını çizen Ahmet Köylü, sulama sıklıklarının evin cephesine göre değiştiğini vurguladı. Vatandaşlara pratik bir sulama testi öneren Köylü, "Parmağınızı çiçeğin toprağına sokun, eğer nemliyse kesinlikle su vermeyin. Toprağın sadece üstü kuruduğu için hemen su verilirse çiçek çürür. Bir çiçek vardır 10 günde, bir çiçek vardır 5 günde sulanır. Yazın havalar çok sıcak diye 3-4 günde bir su veriliyor, bu en büyük hatadır. Sulamayı her hafta aynı gün yapın ki çiçek kendi metabolizmasını oluştursun. Ayrıca yapraklı bitkileri bardakla sulamak yerine ya uygun bir sulama kabı kullanılmalı ya da banyoda yaprakları yıkanmalıdır. Çünkü yeşil yaprakların üzerinde biriken ve gözle görülmeyen tozlar gözenekleri kapatırsa, bitki yapraktan çürümeye başlar" diye konuştu.

"Fiyatlar bin liradan başlıyor"

Çiçek piyasasındaki güncel fiyat durumuna da değinen Köylü, bitki çeşitliliğine göre fiyatların büyük değişkenlik gösterdiğini aktardı. Deneyimli esnaf Köylü, "Balkon ve evleri süsleyen bu bitkilerin fiyatları, türüne ve boyutuna göre değişiyor. Şu anda çiçek fiyatları ortalama bin liradan başlayıp, bitkinin cinsine göre 15 bin ile 20 bin liraya kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR