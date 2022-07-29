Uzmanından sivrisineklerden korunmanın "doğal" yolları - Son Dakika
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Uzmanından sivrisineklerden korunmanın "doğal" yolları

29.07.2022 13:58
Uzmanından sivrisineklerden korunmanın "doğal" yolları

Yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisineklerden korunmak isterken bir yandan da kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler için Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görev alan Dr. Biyolog Tuğçe Ağba; doğal yollarla sivrisinekleri uzaklaştırmanın yollarını anlattı.

Yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisineklerden korunmak isterken bir yandan da kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler için Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görev alan Dr. Biyolog Tuğçe Ağba; doğal yollarla sivrisinekleri uzaklaştırmanın yollarını anlattı.

Yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisinekler kimi zaman değişik komplikasyonlara sebep olabiliyor. Uzmanlar, yaşanılan yere bağlı olarak hastalık taşıyabilen sivrisinekler enfekte olma ihtimali oluşturduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görev alan Dr. Biyolog Tuğçe Ağba, sivrisineklerden korunma yollarına ilişkin bilgi verdi.

"Karanfilin tomurcuk kokusu limonla birlikte etkili bir çözüm sağlıyor"

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görev alan Dr. Biyolog Tuğçe Ağba, kimyasal koruyucu ürünlerin yerine tıbbi aromatik bitkileri kullanarak hiç karışım yapmadan bile sivrisineklere çözüm bulunabileceğini belirtti. Ağba, "Bu bitkilerden ilk bilineni fesleğen bitkisidir. Saksı içerisinde balkonumuzda ya da pencere kenarında bulundurabiliriz. Hem öldürmeden doğal döngüye katkı sağlamış oluruz hem de hoş kokusuyla ortamı ferahlatabiliriz. Ayrıca limon çimeni, okaliptüs, kekik, biberiye, lavanta gibi bazı bitkileri de kullanabiliriz. Örneğin; okaliptüsün yapraklarını kaynatıp bu suyu kollarımıza ve bacaklarımıza sprey yaparak sivrisineklere karşı koruyucu etkiden yararlanabiliriz. Limonu kesip karanfilleri içerisine batırarak pencere önlerine koyduğumuzda da sinekleri uzaklaştırabiliriz. Karanfilin tomurcuk kokusu limonla birlikte etkili bir çözüm sağlıyor. Bebekleriniz uyurken etrafına da dizebilirsiniz" diye konuştu.

Dr. Biyolog Tuğçe Ağba, "Sprey olarak 100 ml lavanta suyuna fesleğen bitkisinin uçucu yağından iki damla, limon çimeni yağı da ekleyerek sinek kovucu olarak kullanabiliriz. Çocuklara, bebeklere alerjen bir sorun olmaması açısından yüzüne sürmeden kollarına, bacaklarına rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu yağlar uçucu yapıda olduğu için anlık yapmanızı öneririm" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzmanından sivrisineklerden korunmanın 'doğal' yolları - Son Dakika

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