Yaz etkinlikleri başladı

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KOCAELİ (İHA) – Başiskele Sahili'nin eşsiz manzarasında, esintili yaz akşamlarında keyifli vakitler geçirmek isteyen Başiskeleliler ve çevre ilçelerden gelen misafirler, "Haydi Başiskele Sahile 2024" etkinlikleriyle unutulmaz ve güzel yaz akşamları yaşıyor.

"İlk olarak sahne çocukların"

"Haydi Başiskele Sahile 2024" etkinlikleri açılışı 12 Temmuz Cuma günü çocuk etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanını dolduran çocuklar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Alanda kurulan şişme oyun gruplarında çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar, akşamın ilerleyen saatlerinde sahne gösterileriyle eğlencenin doruğuna ulaştı. Köpük balon gösterileri, hokkabaz, illizyonist ve maskotların ilgi çekici, şaşırtıcı ve eğlendirici gösterileriyle sevinçlerine sevinç katan çocuklar, Başiskele Sahili'ni neşeye boğdular. Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

"15/07 Şafak Vakti filmi Başiskelileri duygulandırdı"

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine karşı aziz Türk Milletimizin milli iradeye sahip çıkmasıyla kazanılan destansı zaferin 8. yıl dönümü dolayısıyla Başiskele Belediyesi, "15/07 Şafak Vakti" adlı filmi açık hava sinemasında gösterime sundu. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alanda kurulan dev ekranda 13 Temmuz Cumartesi akşamı gösterime sunulan filmi, çok sayıda vatandaş büyük bir ilgiyle izledi. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı destansı bir zafer elde eden kahraman vatandaşlarımızın hayat hikayesini konu edinen filmi izleyen Başiskeleliler duygu dolu anlar yaşadılar. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkesin büyük bir ilgiyle takip ettiği film gösteriminde bazı izleyiciler göz yaşlarını tutamadılar.

"Türkülerle 15 temmuz kahramanlık ruhu"

Başiskele Belediyesi tarafından 16 Temmuz Salı günü (bugün) saat 21.00'de "Türkülerle 15 Temmuz Kahramanlık Ruhu Konseri" de verilecek. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri ve öğrencileri tarafından söylenecek kahramanlık türküleri ve şiirlerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacak. Meşk-i Ala Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun da sahne alacağı programda ilahiler ve kasideler de okunacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımız ve gazilerimiz Başiskele'de rahmet ve minnetle anılacak. - KOCAELİ