Yaz geldi, bisiklete ilgi arttı - Son Dakika
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Yerel

Yaz geldi, bisiklete ilgi arttı

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Kayseri'de havaların ısınmasıyla bisiklete olan ilgi arttı. Bisiklet satışlarında artış yaşanırken, bisikleti bulunan vatandaşlarda bisikletlerinin tamir ve tadilatlarını yaptırmaya başladı. Bisiklet kullanımının sağlıklı ve düzenli bir hayat için önerildiği belirtilirken, bisikletin hem tamirat hem de sıfır alımının yüksek olduğu ifade edildi. Bisiklet kullanımının otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle daha da yaygınlaştığı vurgulandı.

29.05.2024 15:11
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Yaz geldi, bisiklete ilgi arttı

KAYSERİ - Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklete olan ilginin arttığını söyledi.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla bisiklete olan ilgi arttı. Bisiklet satışlarında artış yaşanırken, bisikleti bulunan vatandaşlarda bisikletlerinin tamir ve tadilatlarını yaptırmaya başladı. Vatandaşlara sağlıklı ve düzenli bir hayat yaşamak için bisiklet kullanmayı öneren Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, "Ulaşımlarını bisikletle sağlamalarını öneriyorum. İnsanların artık bisiklete ulaşması kolay. Marketlerde dahil ellerini uzattıklarında bir bisiklete ulaşabiliyorlar. Ancak vatandaşlarımıza kendi vücut ölçülerine göre bisiklet almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü artık bisikletlerde insanların vücut ölçülerine göre yapılıyor. Kendilerine uygun bisikleti seçmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bisiklette hem tadilat kısmının hem de sıfır bisiklet alımının yüksek olduğunu dile getiren Lüzumlar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bisikletin yenisine talep olduğu gibi evlerde, depolarda bekleyen bisikletlerinde hayata geçmesi hızlandı. Yaz döneminde yazlıklarda ve şehirde kullanım için eski bisikletlerin bakımları için tamirci arkadaşlarımıza yönelenler oluyor. Yeni bisiklet almak için de bilgi ve birikim isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlara da destek veriyoruz. Sportif faaliyetler için destek veriyoruz. Onların bisikletle ulaşımını sağlayabilmeleri için gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Eskiyi değerlendirme açısında tamirat tarafı da yoğun yeni bisiklet talebi de oldukça fazla. Çünkü şehrimiz bisiklet kullanımına uygun. Otomobildeki benzin fiyatlarının artışı insanları ister istemez hem normal bisiklete hem de elektrikli bisiklete doğru yöneltiyor.

Kaynak: İHA

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