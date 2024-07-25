Yaz Kur'an Kursları Afyonkarahisar'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursları Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

Yaz Kur\'an Kursları Afyonkarahisar\'da Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz Kur'an Kursları, Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde de devam ediyor. Öğrenciler hem dini bilgilerini geliştiriyor hem de çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

25.07.2024 15:00
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Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve çok sayıda öğrenciye hitap eden yaz Kur'an Kursları bu yılda 1 Temmuz itibariyle başladı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde açılan Tam Gün Yaz Kur'an Kursları da devam ediyor.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanında bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenen programlar aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle de destekleniyor. Çeşitli aktivite ve etkinliklerin yapıldığı yaz kurslarında öğrenciler hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Yaz kurslarında eğitime devam eden öğrenciler piknik etkinliğinde de bir araya geldi. Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt'un da katıldığı etkinlikte, öğrenciler manevi rehberler eşliğinde keyifli zaman geçirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü, Kültür, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

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