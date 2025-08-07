Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi
07.08.2025 10:48
Aksu'da düzenlenen turnuvada Kargılı Dere Camii şampiyon oldu, etkinlik yoğun ilgi gördü.

Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Aksu İlçe Müftülüğü iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası, bu yıl da rekabete sahne oldu. Aksu Fen Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuva, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Turnuva boyunca çocuklar hem eğlendi hem de rekabetin tadını çıkardı. Toplamda 100'e yakın öğrencinin katıldığı turnuvada, 10'ar kişilik takımlar mücadele etti. Kargılı Dere Camii, Pınarlı Merkez Camii, Topallı Camii, Nur Hayat Camii ve Hacıaliler Camii takımları turnuvaya renk kattı.

Final karşılaşmaları sonunda Kargılı Dere Camii birinciliği elde ederken, Pınarlı Merkez Camii ikinci, Topallı Camii ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Aksu İlçe Müdür Vekili Serkan Çapan, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaz Kur'an Kurslarımızda sadece dini eğitim değil, sosyal ve sportif faaliyetlere de yer veriyoruz. Bu turnuva sayesinde hem kurslara devamı teşvik ediyor hem de çocuklarımızın takım ruhu kazanmasını sağlıyoruz," dedi.

Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Turnuvanın her yıl geleneksel olarak sürdürülmesi planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gençlik, Futbol, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
