Yaz Kur'an Kursları'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursları'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Yaz Kur\'an Kursları\'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde açılan Yaz Kur'an Kursları'nda çocuklar, Çıldır Müftülüğü ve Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen uçurtma şenliği etkinliğiyle hem eğlendi hem öğrendi. Öğrenciler, güzel havaların tadını çıkararak uçurtmalarını uçurdu.

09.07.2024 20:31
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Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde il ve ilçe müftülükleri koordinesinde açılan Yaz Kur'an Kursları'nda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Çıldır Müftülüğü ve Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Resul Aslan Camii Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. Cami bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Çıldır Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut, cami ve kurs görevlileri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem uçurtmaların kurulumlarını yapıp hem de doyasıya eğlendi. Uçurtmalarını uçuran öğrenciler güzel havaların tadını çıkardı. Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencilerin uçurtma uçurduğu etkinlikte renkli görüntüler meydana geldi.

Çıldır ilçe Müftüsü Abdullah Doğan Katkılarından dolayı İlçe Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut'a teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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