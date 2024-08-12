Yaz Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e harçlıklarını bağışladı - Son Dakika
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Yerel

Yaz Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e harçlıklarını bağışladı

Yaz Kur\'an kursu öğrencileri Filistin\'e harçlıklarını bağışladı

Kur'an eğitimi alan öğrenciler, yaz Kur'an kurslarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin ve Gazze'deki zulüm ve soykırıma maruz kalan kardeşlerine bağışladılar.

12.08.2024 10:03
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Yaz Kur'an kurslarında Kur'an öğrenen öğrenciler harçlıklarını Filistin için bağışladılar.

Kur'an eğitiminin yanı sıra Yedi Tema Yedi Etkinlik projesi çerçevesinde değerler eğitimi de veriliyor. Eğitimler kapsamında yaz Kur'an kurslarının beşinci haftasında sadaka teması ele alındı. Çocuklarda zekat, sadaka ve nafaka bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında yaz Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin ve Gazze'de zulüm ve soykırıma maruz kalan kardeşlerine bağışladılar. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaz Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e harçlıklarını bağışladı - Son Dakika

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