Yaz Sıcaklarında Turşu Suyu Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Yaz Sıcaklarında Turşu Suyu Tercih Ediliyor

Yaz Sıcaklarında Turşu Suyu Tercih Ediliyor

Yaz aylarında gazlı içecekler yerine şifalı turşu suyu tercih ediliyor. Bağışıklık güçlendirici.

12.05.2025 10:43
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Havaların ısınmasıyla birlikte turşu, yerini turşu suyuna bırakıyor. Tercih eden vatandaşlar ise gazlı içecekler yerine hem faydalı hem de şifalı olması sebebiyle turşu suyu içtiklerini belirtti.

Turşu suyu, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Ancak yaz aylarında da serinletici ve doğal bir alternatif olarak tercih edilebiliyor. Tuz oranı dikkatlice ayarlanarak hazırlanan turşu suları, farklı damak tatlarına uygun olarak sirke veya limonla zenginleştirilirken, birçok farklı turşunun suyu karıştırılarak hazırlanıyor. Kış aylarında turşu suyunun hastalıklara ve viral enfeksiyonlara karşı çok faydalı olduğunu belirten turşucu Selman Kozan, "Yaz ayları geldiği zaman da bizim Anadolu'nun insanında turşu tüketmesi pek beklenmiyor. Yani tüketmiyorlar. Çünkü tuzlu olduğu için susatıyor. O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz. Limonata yerine, meşrubat yerine buz gibi turşu suyu için. Burada kendimiz soğutuyoruz. Tamamen doğal zaten. Bağışıklığı güçlendiren etkisi olduğu için yani hastalıklara karşı direnç kazanmış oluyorsunuz. Turşu kurma sezonu da başladı artık yavaş yavaş. Şimdi biz mayıs itibariyle, mayıs sonu itibariyle erik, çağla, bademimiz çıkar bizim. Onlar çıktığı zaman turşu kurmaya başlarız. Ondan sonra çıkan ürünlerimiz ne varsa salatalığı, biberi yavaş yavaş kurmaya başlarız. Tabii bu süre zarfı içerisinde de gelen müşterilerimize turşu satarız ama o kadar kış kadar olmasa da yazın da turşu suyu, asitli içecek yerine tabii tercih edilebilir. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi, koruyucu olmadığı için genelde zaten asitli içecek yerine turşu suyunu tavsiye ederiz. İnsanın canı bazen çekiyor, böyle asitli bir şey içeyim, içim yanıyor diye. Onun yerine buz gibi turşu suyu içsinler. Hem faydalı hem şifalı" dedi.

"Turşu suyunu yaparken 10-11 farklı turşunun suyunu karıştırarak yaparız"

Tuz oranını tansiyon hastaları için elinden geldiğince düşürdüklerini söyleyen Selman Kozan, "Öyle aşırı bir şekilde tuz oranımız olmuyor. Biz burada müşteri geldiği zaman kendi damak lezzetine göre turşu suyunu ayarlıyoruz. Hani derler ya limondan mı sirkeden mi diye. Kimisi limon diyor, kimisi sirke diyor. Ne istiyorsanız biz ona göre ayarlarız diyoruz. Genelde ya acılı olur ya da acısız olur turşu suyu. Çünkü biz turşu suyunu yaparken 10-11 tane turşunun suyunu karıştırarak yaparız. Ona göre de sirke sevene, limon sevene burada kendimiz ilave ederiz" diye konuştu.

Turşu suyunu tercih eden vatandaşlar ise kışın turşu yediklerini, yazın asitli içecekler yerine hem faydalı hem şifalı olması nedeniyle turşu suyunu tercih ettiklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Sağlık, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Sıcaklarında Turşu Suyu Tercih Ediliyor - Son Dakika

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