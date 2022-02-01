Üye Girişi
Yazar Fatma Atıcı "Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi"yi anlattı - Son Dakika

Yazar Fatma Atıcı "Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi"yi anlattı

01.02.2022 10:34
Yazar Fatma Atıcı "Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi"yi anlattı

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Medeniyet Söyleşileri"nde yazar Fatma Atıcı'yı ağırladı.

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Medeniyet Söyleşileri"nde yazar Fatma Atıcı'yı ağırladı.

İstanbul'da yaşayan ve "Ten Cehennemdir", "Civanmertler Kapısı" isimli romanlarının yazarı Fatma Atıcı "Erzurumlu Osman Kemali Efendi"yi zoom üzerinden anlattı. Program Şehirder'in sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Yazar Fatma Atıcı, 1862'de Pasinler'in Güllüköy'ünde dünyaya gelen, bir buçuk yaşındayken çiçek hastalığından gözlerini kaybeden Osman Kemali Efendi'nin türlü sıkıntıların ardından ciddi bir medrese eğitimi aldığını belirterek onun da Aşık Veysel gibi "ruşendil" (gönlü aydın) olduğunu söyledi. Mühim olan hakikate kör olmamak, diyen Atıcı Osman Kemali'nin ateşte yanmayan semender misali bir hayat sürdüğünü ifade etti. Fatma Atıcı Osman Kemali'nin "Ömürname" adlı şiirinden hareketle onun hayatını anlattı. Yazar Atıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Osman Kemali Efendi Erzurum'da ulemadan "Yeşil İmam" olarak bilinen Seyyid Mustafa Efendi'den hafızlığını tamamladı, Taşkesenli Şeyh Ahmet Efendi'den dini ilimler tahsil etti. Şirazlı Hafız ve Fuzuli'nin divanlarıyla Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Mesnevisini ezberleyen Kemali Efendi yüzünü göremediği bir sevgiliye aşık olduğu bu dönemde derdine derman ararken Kolağası Ali Rıza ile tanışıp sohbetlerine devam etti. Memleketi Erzurum'dan ayrılıp on bir yıl sürecek bir seyahate çıktı ve yaya olarak Diyarbakır, Musul, Bağdat, Necef ve Kerbela'yı ziyaret etti. Buralarda mersiye ve kasideler okudu. Daha sonra Trablusşam, Halep ve Konya'ya geçti. Burada Mevlana Dergahı postnişini Abdülvahid Çelebi tarafından uzunca süre misafir edildi ve Mevlevilik icazeti verildi kendisine, Mevlevi sikkesi giydirildi. 1901'de İstanbul'a gitti. Burada bostan bekçiliği ve arzuhalcilik yaptı, Fatih Cami'nde Mesnevi okutmaya başladı. Üç aylarda dini hizmetlerde bulunmak üzere 1903'te Selanik'e gönderildi. İstanbul'a döndüğünde Kanuni Sultan Süleyman'ın görme engellilerin barınması için vakfettiği Amalar Medresesi'nde Meşrutiyet burayı kapatıncaya kadar kaldı. Bir ara Erzurum'a kısa süreli de olsa döndü. 8 Ocak 1954'te İstanbul'da vefat etti.

Osman Kemali Efendi'nin şiirleri "Kemali Divanı'ndan Aşk Sızıntıları" adıyla 1947, 1957 ve 1987 tarihlerinde üç baskı yapmıştır. Onun ibadet, itikat ve tasavvufa dair yazıları da 1987'de "İrfan Sızıntıları" adıyla yayımlanmıştır."

Programa Osman Kemali Efendi'nin üçüncü göbek torunu Ayşegül Erdal Yörük de katılarak sorulan sorular üzerine Osman Kemali Kültür ve Eğitim Vakfı hakkında bilgi verdi ve "Pamuk Dede" dediği Kemali Efendi'nin yedi tarikattan icazetli olduğunu söyledi. Programa Kemali Efendi üzerine yüksek lisans çalışmaları olan araştırmacılar da katkı sağladı.

Programa Erzurum'dan katılan akademisyen ve konuya ilgililer Osman Kemali Efendi'nin Erzurum'da yeterince bilinmediğini, bu tür programların onun tanınmasında önemli olduğunu dile getirdiler. Yazar Fatma Atıcı Osman Kemali'nin ilahilerinden birkaçının santur sanatçısı Sedat Anar tarafından bestelendiğini söyledi.

Yoğun ilgi gören program Kemali Efendi'nin şiirlerinin okunmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Yazar Fatma Atıcı Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi yi anlattı
Yazar Fatma Atıcı Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi yi anlattı
Yazar Fatma Atıcı Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi yi anlattı

YORUMLAR
500

Ahmet Efendi, İstanbul, gençlik, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Fatma Atıcı 'Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi'yi anlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yazar Fatma Atıcı "Âmâlar Şeyhi Erzurumlu Osman Kemâlî Efendi"yi anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement