Yazıcıoğlu Anma Tırmanışı Yapıldı

Afyonkarahisar ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği 20 kişilik grubu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği Keş Dağı'na yapılan tırmanışa katıldı.

Afyonkarahisar ekibi Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiği Göksun ilçesinde bu yıl 7.'ncisi gerçekleştirilen Keş Dağı Anma ve Vefa Tırmanışı programına katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Anda ekiplerinin katıldığı tırmanışta, Afyonkarahisar Anda ekibi de 20 kişilik bir grupla yer aldı. Anda temsilcilikleri, birlik ve beraberlik ruhuyla Keş Dağı'nın zirvesine ulaşarak Muhsin Yazıcıoğlu'nu dualarla andı.

Tırmanış sonrası açıklama yapan Anda Afyonkarahisar Arama Kurtarma Sorumlusu Alperen Çetin Muhsin Yazıcıoğlu'nun sadece bir siyasi lider olmadığını, aynı zamanda bir dava adamı ve milletine adanmış bir vatansever olduğunu ifade etti. Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlikle onun mücadelesini ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR