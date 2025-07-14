Yazıdere\'de Çay Ucuza, Rekabet Sürüyor

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Yazıdere Mahallesi'ndeki iki kahvehane arasındaki rekabet nedeniyle çay fiyatları son 3 yıldır sabit tutulurken, çayın ortalama 10 TL olduğu günümüzde Yazıdere'de çayın bardağı hala 5 TL'den satılıyor.

Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı 224 hanelik Yazıdere Mahallesi'nde çay fiyatlarının ucuz olmasının arkasında mahalledeki işletmeler arasında yaşanan rekabet oluşturuyor. Mahallede sürdürülen bu fiyat politikası sadece bölge halkına değil, şehir dışından gelen vatandaşlara da uygun fiyatla kaliteli çay içme imkanı sunarken, mahalledeki iki kahvehanenin fiyat artırmama kararı sayesinde Yazıdere Mahallesi adeta çay tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Mahalledeki kahvehanelerden birini işleten 65 yaşındaki Hayati Tamer 13 yaşından beri mesleğin içinde olduğunu belirterek, "Rekabete rağmen kaliteden asla ödün vermiyoruz. Aydın'ın her yerinde çay 10 lirayken, biz 5 TL'ye veriyoruz ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz" dedi.

" Acarlar'dan bile çay içmeye gelen var"

Tamer, sabah saat 05.00'te açıp gece 01.00'e kadar açık tuttukları işletmede sadece çay değil meşrubat ve tost-döner gibi aperatif ürünler de sattıklarını ifade etti. Çayın ucuz olması nedeniyle çevre mahallelerden özellikle de Acarlar'dan çok sayıda kişinin geldiğini dile getiren Tamer, "Bu işin zahmeti çok, elektrik giderimiz aylık 6 bin TL'yi buluyor. Ama biz 5 kazanacağımıza 3 kazanıyoruz, yeter ki halkımız memnun olsun" dedi.

"50 yaşından sonra dil öğrendi"

65 yaşında olmasına rağmen mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan Hayati Tamer, "Bu iş yorucudur ama ben insanlara hizmet etmeyi seviyorum. 50 yaşından sonra kendi çabamla İngilizce, Almanca ve Rusça öğrendim. Turizm sektöründe 15 yıl çalıştım, öğrendiklerimi şimdi köyümdeki işletmede uyguluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN