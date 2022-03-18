Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri - Son Dakika
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Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

18.03.2022 15:39
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde de programlar düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde de programlar düzenlendi.

İlçe Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Tarhan, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk bırakılmasının ardından Yazıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda anma programı yapıldı. İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Daha sonra, öğrenciler tarafından şiir dinletisi, "Diriliş" adlı tiyatro gösterisi, "Çanakkale" oratoryosu, "Eledim Eledim Höllük Eledim" türküsü seslendirildi.

Resim, şiir ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program son buldu. - MALATYA

Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri
Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri

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Çanakkale, Hisarcık, Malatya, Yazıhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazıhan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı etkinlikleri - Son Dakika


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