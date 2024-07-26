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Yazın keyfi Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park'ta yaşanıyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tekstil Park, yaz aylarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Yeşil alanlarda serinlemek için ailelerin buluşma alanı olan park, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlara hem nefes aldırıyor hem de keyifli bir gün geçirmek için birçok fırsat sunuyor.

177 dönümlük Aydın Tekstil Park her gün binlerce vatandaşı ağırlarken, Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri de vatandaşlar için çekim merkezi olmaya devam ediyor. Geniş yeşil alanları, parkları, sanat galerisi, çalışma salonu, aquaparkı, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fuar alanı ile Aydınlıların gözde mekanı olan Aydın Tekstil Park, vatandaşlar için bir yaşam alanına dönüşmüş durumda.

Her akşam geliyoruz

17 yıldır Aydın'da ikamet ettiği ifade eden Neslihan Ova, "Tekstil Park bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çocuklarımız engelli olduğundan dolayı, buradaki ulaşım çok rahat. Rampalar düşünülmüş. Kısacası bize göre. Böyle bir yer olduğu için mutluyuz. Burada rahat oturabileceğimiz alanlar var. Her akşam geliyoruz. Çok memnunuz" diye konuştu.

Sosyalleşme imkanı buluyoruz

Haftanın üç günü Tekstil Park'a geldiğini ifade eden Umut Öcal, "Burada arkadaşlarla sosyalleşme imkanı buluyoruz. Havası ortamı güzel beğeniyoruz. Öncelikle Özlem başkanımıza Tekstil Park için çok teşekkür ediyorum. Buranın çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Buraya gelip de sevmeyecek biri olacağını düşünmüyorum açıkçası" dedi.

Çocuklar için çok fazla imkan var

Yaz tatilini Aydın'da geçirdiği ifade eden Burak Ünal, "Aydın'da akşamları Tekstil Park'a gelmeyi tercih ediyoruz. Hem çocuğumuzun eğlenmesi için hem de ferahlamak için buraya geliyoruz. Özellikle çocuklar için imkanlar çok fazla. Çok sık geldiğim bir park bu vesile ile Özlem başkana çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.