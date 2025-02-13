YEDAŞ ekipleri kışın zorlu şartlarında çalışıyor - Son Dakika
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YEDAŞ ekipleri kışın zorlu şartlarında çalışıyor

YEDAŞ ekipleri kışın zorlu şartlarında çalışıyor

YEDAŞ ekipleri, kar ve fırtınaya rağmen elektrik arızalarını hızla gideriyor, enerji kesintisi yok.

13.02.2025 10:39
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Elektrik firması çalışanları zorlu kış şartlarında görev yaparak arızaları gideriyor ve vatandaşları kış günü enerjisiz bırakmıyor. Çalışanlar, yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaşan karda güçlükle ilerleyerek arızalara müdahale ediyorlar.

Soğuk hava, kar ve fırtına gibi engellere rağmen ekipler, enerji kesintilerine anında müdahale ederek özveriyle görev yapıyor. Özellikle kırsal kesimde kış aylarında elektrik arızalarının artması, elektrik firması çalışanlarının yükü katlanarak artırıyor. Ancak bu zorlu şartlar altında bile ekipler, güvenli bir şekilde arızaları gidererek insanların evlerine enerji ulaşmasını sağlıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ ) ekipleri, Orta Karadeniz'de 10 gündür etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı zarar gören enerji nakil hatlarını onarmak ve arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Sinop Valiliği, "YEDAŞ ekipleri, ilimizde yaşanan kar yağışı sebebiyle enerji hatlarında meydana gelen arızaları hızla gidermek için 55 ekip ve 110 personelle görev yapmaktadır. İlimiz genelinde yaşanan arızalar ekipler tarafından giderilmiş olup, enerji verilemeyen yerleşim yeri kalmamıştır" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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