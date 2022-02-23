Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması - Son Dakika
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Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması

23.02.2022 15:57

- Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sinop Kent meydanı projesi kapsamında kot farkıyla yüksekte kalan trafoyu vinç yardımıyla yeni yerine aldı.

- Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması

SİNOP - YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sinop Kent meydanı projesi kapsamında kot farkıyla yüksekte kalan trafoyu vinç yardımıyla yeni yerine aldı. Gerçekleşen çalışma drone ile görüntülendi.

Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu trafo sorunsuz olarak yeni yerine konumlandırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü Operasyon Yöneticisi Batuhan Sarıoğlu; "Sinop kent meydanı projesi kapsamında bizde YEDAŞ olarak güzelleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yatırım çalışmalarımızla bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda kaliteli ve sürekli enerjiyi sağlamak adına yine meydanı projesi kapsamında çeşitli alanlarda yatırım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada 1600 kW bir kabin deprese çalışması yaptık. Yeni yerine aldık. Kot farkından kaynaklık bir yükseklik söz konusuydu. Biz bunu giderdik. Çalışmalarımız hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonuna kadar bütün kablolar yer altına alınarak meydan projesi çalışmalarımız sona ermiş olacak" dedi.

Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması
Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması
Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması

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Drone, Trafo, Yedaş, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yedaş ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması - Son Dakika


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