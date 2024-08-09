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Yedek lastikte tarihi eser kaçakçılığı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşta bir aracın yedek lastiğinden iki kaçak tarihi eser çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde yapılan operasyonda, uygulama sırasında bir aracın yedek lastiğinden poşete sarılmış şekilde iki kaçak heykel ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.