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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'deki İnsanlar İçin Çadır Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'deki İnsanlar İçin Çadır Kampanyası Başlattı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu evlerinden olan insanlar için acil bir şekilde çadır kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk etapta bin adet çadırın ulaştırılması hedefleniyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze\'deki İnsanlar İçin Çadır Kampanyası Başlattı
30.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:27
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu evlerinden olan insanlar için acil bir şekilde ulaştırılması için 'Çadır Kampanyası' başlattı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail saldırılarından kaçan ve son günlerde artan olumsuz hava şartları nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyan insanlar için 28 Ocak 2024 tarihinde çadır kampanyası başlattı. Acil olarak 50 bin adet çadır gerektiğini söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, başlatılan çadır kampanyasında ilk etapta bin adet çadırın ulaştırılmasını hedeflediklerini ve vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 200 adet çadır desteğinin geldiğini duyurdu.

"Kampanya ya destek olmaya davet ediyorum"

Gazze'de yaşanan savaşta insanların İsrail'in yanı sıra soğuk hava ile mücadele ettiğini belirten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, çadır kampanyası başlattıklarını söyleyerek, "Gazze bütün insanlık için bir sınav kağıdı. Herkes yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla karşı karşıya. Zalim İsrail günlerden beri Filistin'de kardeşlerimizi katlediyor. Hastaneleri, camileri, okulları, ambulansları, sivilleri kadın çocuk ayırt etmeden hedef gözeterek katlediyor. Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimiz evlerinden oldular. Şuanda sığındıkları okullar ve sığındıkları yaşam alanları vuruluyor. Bu insanlar başlarını sokacak bir yer arıyorlar. Soğuğunda gelmesiyle birlikte şimdi Gazze'de kar ve karla karışık yağmur yağıyor. Bu insanlar başlarını sokacak bir çadır arıyorlar. Biz Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak dün bir çadır kampanyası başlattık. Mısır'dan satın alma işlemlerini gerçekleştirdiğimiz çadırları Refah sınır kapısından geçirerek kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu kampanya çok değerli herkesi bu kampanya ya destek olmaya davet ediyorum. Maddi destekte bulunamayan kardeşlerimiz çadır kampanyasını başkalarına duyurarak destek olabilirler" dedi.

"Katliamı film sahnesi izler gibi izliyoruz"

Bulut, "İsrail hedef gözetmeden bütün insanları katlediyor. Yer altı, yer üstü kaynaklarını, tarım arazilerini imha ediyor. Su yollarını vurarak insanları açlığa ve susuzluğa mahkum ediyor. Maalesef bu savaşı bu katliamı durdurmaya gücü yeten insanlar ve kurumlar bu katliamı durdurmuyor. Durdurmak isteyen insanlar ve kurumların ise gücü yetmiyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliamı film sahnesi izler gibi izliyoruz. Üzülmek ve kahrolmak yetmiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor. Biz tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Ben ne yapabilirim demeden en azından dua ederek Filistinli kardeşlerimize destek olabilirsin" ifadelerini kullandı.

"Bin adet çadır göndermeyi hedefledik"

Bulut, "Dün çağrısına çıktığımız çadır kampanyasına halkımız büyük ilgi gösterdi. İlk etapta Gazze'deki kardeşlerimize bin adet çadır göndermeyi hedefledik ve birkaç saat içerisinde 200 adet çadır bağışı gerçekleştirildi. Biz bu kampanyayı daha da büyüterek Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Gazze'nin içerisinde iletişime geçtiğimiz arkadaşlarımız en az 50 bin çadırın çok acil ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu anlamda çadır ulaştırmak şu soğuk havada hayati bir önem addediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'deki İnsanlar İçin Çadır Kampanyası Başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'deki İnsanlar İçin Çadır Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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