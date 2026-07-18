Yedi Başak'tan Gazze'de Çocuklara Yaz Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedi Başak'tan Gazze'de Çocuklara Yaz Şenliği

18.07.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de çocuklar için şenlik düzenleyip karpuz dağıttı.

Yeni Başak İnsani Yardım Derneği, insanlık krizinin devam ettiği Gazze'de çocuklar için yaz şenliği düzenleyerek çadır kentte yaşayanlara karpuz dağıttı.

Gazze'de devam eden insani kriz, temel gıda ürünlerine erişimi her geçen gün daha da zorlaştırırken, yaz sıcakları bölgedeki ağır yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, kavurucu sıcakların etkili olduğu Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere bir kamyon dolusu karpuz ulaştırdı. Bölgede yaşanan açlık ve yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ailenin temel gıda ürünlerinin yanı sıra meyveye erişimi de oldukça kısıtlı durumda. Bu kapsamda Yedi Başak ekipleri, yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzu uzun süredir bu imkana ulaşamayan Gazzeli ailelerle buluşturdu. Bir kamyon dolusu karpuz, ekipler tarafından çadır kentlerde yaşayan ailelere dağıtılırken, yardımlara ulaşmakta güçlük çeken ailelere de kapı kapı ulaştırıldı. Dağıtımlar sırasında özellikle çocukların yaşadığı mutluluk renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar için yaz şenliği yüzleri güldürdü

Yedi Başak ekipleri, karpuz dağıtımının yanı sıra çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyun ve etkinlikler de gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliklerle çocuklar kısa bir süre de olsa oyun oynama ve birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Gazze'de sıcak yemek, temiz su ve temel insani yardım çalışmalarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgedeki ihtiyaçları takip ederek Gazzeli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Gazze, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yedi Başak'tan Gazze'de Çocuklara Yaz Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:45:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yedi Başak'tan Gazze'de Çocuklara Yaz Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.