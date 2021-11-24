Yedi ilçe belediyesinin bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ, Çukurova, Sarıçam ve Kozan ilçe belediyelerinin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar başkanlığında açıldı.

Mecliste gündem dışı konuşmaların yapılmasından sonra ilçelerin bütçe görüşmeleri başladı. Komisyonlardan gelen maddelere göre sırasıyla Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Aladağ ve Çukurova ilçe belediyelerinin bütçeleri görüşüldü. İlçe belediyelerin gelir-gider bütçeleri tek tek isim okunarak oylandı.

Seyhan Belediyesi'nin bütçesi 740 milyon lira, Yüreğir Belediye Bütçesi 329 milyon lira, Ceyhan Belediye bütçesi 158 milyon lira, Aladağ Belediye bütçesi 30 milyon lira, Çukurova Belediyesi bütçesi 340 milyon lira, Sarıçam Belediye bütçesi 254 milyon lira ve Kozan Belediyesi bütçesi 92 milyon lira olarak oylandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA