Yedikule Hisarı'nda Rehberli Gündüz Turları Başladı - Son Dakika
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Yedikule Hisarı'nda Rehberli Gündüz Turları Başladı

Yedikule Hisarı\'nda Rehberli Gündüz Turları Başladı

İstanbul'un tarihi Yedikule Hisarı, rehberli gündüz turlarıyla ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor. Katılımcılar, hisarın tarihi ve mimari detayları hakkında bilgi alırken, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını da keşfetme fırsatı buluyor.

03.12.2024 14:55  Güncelleme: 15:01
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İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Yedikule Hisarı, rehberli gündüz turlarıyla tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan hisar, bu turlar sayesinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere geçmişe eşsiz bir yolculuk sunuyor.

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Yedikule Hisarı, rehberli gündüz turlarıyla tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turlar sırasında, Yedikule Hisarı'nın inşa sürecine, tarihi olaylara ve mimari detaylarına dair bilgi veriliyor. Katılımcılar, surlardan kapılara, zindanlardan hisarın yüksek noktalarına kadar pek çok bölgeyi gezerken, rehberlerin anlattığı tarihi anekdotlarla unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Tarihle iç içe bir deneyim

Hisarın rehberli turları, sadece bir tarihi yapıyı tanıtmanın ötesine geçerek, Osmanlı ve Bizans dönemlerinin sosyal ve kültürel yaşamına dair bilgiler de sunuyor. Bu sayede katılımcılar, geçmişin yaşam tarzını ve mimari anlayışını yakından tanıma fırsatı buluyor. Yedikule Hisarı'nın yüksek noktalarından İstanbul Boğazı'nın eşsiz gündüz manzarası ise turların en özel anlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tarihi yapının stratejik önemini anlamayı kolaylaştıran bu panoramik görünüm, ziyaretçilerin hafızasında kalıcı bir yer ediniyor.

Tarihi mirasın korunmasına katkı

Rehberli turlar, Yedikule Hisarı'nın tarihi ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacını da taşıyor. Bu etkinlik, İstanbul'un tarihi dokusunu canlı tutarak şehrin köklü geçmişini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Tarih ve kültür meraklıları için ideal bir etkinlik olan turlar, hem şehrin zengin geçmişine ışık tutuyor hem de ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Yedikule Hisarı'nın rehberli gündüz turları, haftanın belirli günlerinde düzenleniyor ve geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. İstanbul'un tarihini keşfetmek ve bu benzersiz yapıyı yakından tanımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Başkan Turan: "Şehrin köklü geçmişini keşfetme fırsatı sunuyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Yedikule Hisarı'nda devam eden rehberli gündüz turlarının, İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel mirasını tanıtma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Turan, bu tür etkinliklerin hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere şehrin köklü geçmişini keşfetme fırsatı sunduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yedikule Hisarı'nda Rehberli Gündüz Turları Başladı - Son Dakika

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