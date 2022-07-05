Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

05.07.2022 12:20
Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi, köy ve mahallelerde yaşayan dar gelirli aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kömürün dağıtımına başlandı.

Kömür yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri nezaretinde ihtiyaç sahibi 200 ailenin evlerine kadar götürülüp teslim edilecek. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Bingöl'de toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi Bingöl'de toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı
Kaynak: İHA

Bingöl, Yedisu, ASDEP, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement