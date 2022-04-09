Yedisu'da muhtarları toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yedisu'da muhtarları toplantısı yapıldı

09.04.2022 12:43
Yedisu'da muhtarları toplantısı yapıldı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında muhtarları toplantısı yapıldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında muhtarları toplantısı yapıldı.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanlığı, Yedisu İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ile mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda ihtiyaç fazlası meraların göçerlerin kullanımına sunulması görüşülürken, yaşanabilecek sorunlar da konuşuldu. Burada konuşan Kaymakam Kaya, "İlçemizde devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ihtiyaç fazlası meraların il mera komisyonu tarafından ihale edilerek göçerlerin kullanımına sunulmasına ilişkin olmuştur. Otlatma sezonunun açılması ile yaşanacak sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunulmuştur. Toplantıda muhtarların görev sorumlulukları hatırlatılmıştır. İlgili kurum personelinin üzerine düşen görevleri yapması gerektiği görüşülmüştür" dedi. - BİNGÖL

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Mehmet Kaya, Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yedisu'da muhtarları toplantısı yapıldı - Son Dakika


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