YEDPA davasında hukuk kazandı: "Türk adaletine olan güvenimiz bir kez daha pekişti"

YEDPA Ticaret Merkezi'nin arsasına ilişkin uzun süredir devam eden davada mahkeme kararını açıkladı. YEDPA lehine sonuçlanan davanın ardından yapılan açıklamada, kararın yaklaşık 1600 ortağın hakkını koruduğu belirtilirken, Türk hukukunun üstünlüğüne ve yargıya duyulan güvenin bir kez daha teyit edildiği vurgulandı.

YEDPA Ticaret Merkezi'nin arsasına ilişkin uzun yıllardır devam eden hukuki süreçte mahkemenin verdiği karar, YEDPA yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, davanın YEDPA lehine sonuçlanmasının yalnızca hak sahipleri açısından değil, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi bakımından da önemli bir karar olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 1600 ortağı ilgilendiren davada, yargılama süreci boyunca dosyaya sunulan bilirkişi raporlarına yönelik itirazların hukuki zeminde sürdürüldüğü, tüm süreç boyunca hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket edildiği belirtildi. Mahkemenin verdiği nihai kararla birlikte hak sahiplerinin haklarının korunduğu kaydedilirken, kararın Türk hukuk sistemine ve yargıya duyulan güveni daha da güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, dava sürecinin uzun yıllara dayandığı, yaşanan hukuki ihtilafların mahkemenin nihai kararıyla sona erdiği belirtilerek, hukukun üstünlüğünün ve adaletin tecelli etmesinin hem YEDPA ortakları hem de toplum adına önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. YEDPA yönetimi tarafından bundan sonraki hukuki süreçlerin de aynı kararlılıkla takip edileceğini belirtilirken, süreç boyunca destek veren ortaklara ve katkı sunan herkese teşekkür edildi.

"Bugün hukukun tecelli etmesi ve hakkımızın teslim edilmesi nedeniyle Türk adaletine şükran duyuyoruz"

YEDPA Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Dr. Salih Sami Atılgan, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1450 üyeye sahip YEDPA Ticaret Merkezimiz ve tüm ortaklarımız açısından oldukça anlamlı ve değerli bir gün. Oldukça uzun ve zorlu bir hukuki süreç yaşadık. YEDPA arsasıyla ilgili açılmış davada süreç itibarıyla bazı endişelerimiz olmuş olsa da bugün Türkiye'de hukukun ve adaletin tecelli ettiğine hep birlikte şahit olduk. Bütün ortaklarımızla beraber YEDPA adına hukuk açısından her yönüyle haklı olduğumuz davanın nihai kararını almış olduk. Bu anlamda hepimiz Türk hukukuna ve Türk adaletine olan güvenimizi bir kez daha ifade etmeyi görev biliyoruz. Açılan dava birçok açıdan bizleri endişelendirmişti. Hazırlanan bilirkişi raporu oldukça yanlı, tek taraflı ve gerçeklerden uzak bilgiler içeriyordu. Mahkemenin ilk aşamada bu rapor doğrultusunda ilerlemesi bizleri endişelendirmişti. Ancak nihayetinde Türk adaletine ve hakimlerimize güvenmemiz gerektiğini bu nihai kararla bir kez daha görmüş olduk. Bugün hukukun tecelli etmesi ve hakkımızın teslim edilmesi nedeniyle Türk adaletine şükran duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de YEDPA olarak devam edecek ilave davalarımızın takipçisi olacağız. Bize destek olan tüm YEDPA'lı dostlarımıza, dışarıdan katkı sunan arkadaşlarımıza ve herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki sürecin hem YEDPA hem de Türk hukuk sistemi adına hayırlı olmasını diliyorum."

"Burada en önemli konu yaklaşık 1600 ortağımızın hakkını korumuş olmamızdır"

YEDPA Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Refik Koç ise, "Bu davayla ilgili süreci kısaca özetlemek isterim. Dava konusu firmayla yaptığımız sözleşme 2007 yılına dayanıyor. Bu sözleşmeden önce yaşanan hukuki süreçler gerekçe gösterilerek karşı taraf yıllar sonra hak kaybı yaşadığı iddiasıyla dava açtı. Oysa burada yaşanan iptaller mevcut imar durumundan ve belediyedeki şuyulandırma işlemlerinin tamamlanmamış olmasından kaynaklanıyordu. YEDPA'nın burada herhangi bir kusuru söz konusu değildi. Buna rağmen karşı taraf bu iptal sürecini gerekçe göstererek haksız ve hukuksuz bir dava açtı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının da yanlı, taraflı ve gerçeklerle alakası olmayan değerlendirmeler içerdiğini gördük. Süreci hem ortaklarımızı sürekli bilgilendirerek hem de hukuki açıdan yakından takip ettik. Sonuçta sevinen taraf biz olduk. Çünkü burada en önemli konu yaklaşık 1600 ortağımızın hakkını korumuş olmamızdır. Bu vesileyle YEDPA yönetimine, tüm ortaklarımıza ve süreç boyunca destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türk adaletine olan güvenimiz bir kez daha pekişti. İnanıyoruz ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL